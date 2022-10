Nous savions qu'il faudrait emprunter une voie totalement inédite pour réinventer le champ des possibles dans le cycle de vie de nos produits. Nous avons détourné les déchets de nos usines de la mise en décharge ou du rejet dans les cours d'eau, fabriqué du fil à partir de matières recyclées et commencé à transformer les déchets de production en chaussures neuves. Ce processus a vu le jour dans la Nike Innovation Kitchen, où nous nous sommes réunis pour sortir de notre zone de confort et inventer de nouveaux concepts. Nous voulions concrétiser l'idée intéressante de la Space Hippie que nous avions en tête, pour en faire une bonne chaussure. Nous avons donc abandonné nos tables à dessin pour commencer à jouer avec des prototypes. Nous avons imaginé de nouveaux modes de conception pour un monde nouveau. Nous nous sentions un peu comme des savants fous en train de jouer dans un labo futuriste.

Nous avons essayé de penser comme Bill Bowerman, qui, au départ, avait reçu le surnom affectueux de Space Hippie en raison de ses méthodes de conception à base de bricolage improvisé, comme verser du caoutchouc dans des gaufriers. Lors de cette phase du processus, nous avons envisagé les idées les plus folles pour voir comment les concrétiser. Au bout du compte, nous avons réussi à fabriquer chaque modèle Space Hippie à partir de 25 à 50 % de matières recyclées.