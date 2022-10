Tirant son nom du quartier multiculturel parisien de Château Rouge, la marque Maison Château Rouge s'inspire de l'histoire africaine et de l'union de plusieurs cultures. C'est cette même source d'inspiration qui a permis de créer la Air Jordan I Mid SE Fearless Maison Château Rouge, qui présente un mélange de couleurs et de motifs texturés représentant cette richesse et cette diversité.