La ligne N.354 incarne la nature innovante de Nike, un espace où l'on peut tester des idées surprenantes. Désignée par l'élément « -Type » ajouté dans le nom de chaque modèle, la ligne N.354 de NSW continue à explorer de nouveaux horizons avec cette Zoom-Type, représentant une innovation en matière de design. Les unités Zoom Air visibles à l'avant-pied et la plaque en TPU sur toute la longueur de la semelle intermédiaire sont les technologies qui ont été intégrées à la chaussure. Quant à la patte du designer, elle apparaît dans les petits détails comme le traitement du logo, les perforations ciblées améliorant la respirabilité et les coutures visibles offrant plus de maintien.