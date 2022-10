De retour et plus respirante que jamais : nous nous sommes associés à Stüssy pour créer une version estivale de la Air Max 2013. L'empeigne Psychic Pink apporte du peps, tandis que les détails en mesh et les renforts sportifs sans coutures vous permettent d'afficher un look tendance tout en restant au frais. Le logo emblématique de Stüssy ajoute une touche d'originalité. Enfilez vos chaussures, ça va chauffer !

SKU : DR2601-600