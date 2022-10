Qu'il pleuve ou qu'il vente, avec cette AJ3, c'est vous qui décidez. Avec son cuir Marron archéo premium et ses textiles riches en textures, elle associe le style classique de Jordan aux activités de plein air. Les couleurs inspirées de la nature vous donnent du style et les détails brodés sur la pointe et le talon font référence à l'imprimé éléphant emblématique du modèle d'origine. Sans oublier la doublure en tissu Fleece au niveau du col ? Un vrai bonheur.

SKU : DR8869-200