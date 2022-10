Insuffler du courage aux filles grâce au sport

Les experts affirment que les filles ont de meilleures aptitudes sur les plans physique, mental, émotionnel et social lorsqu'elles ont la chance de pratiquer un sport. Malheureusement, les filles sont actuellement deux fois plus nombreuses à abandonner le sport que les garçons. Dans le cadre des initiatives lancées par Nike en collaboration avec des partenaires communautaires et des experts pour inverser la courbe du taux d'abandon, nous avons créé le Guide de coaching pour les filles : une ressource qui vous aidera à encadrer, autonomiser et soutenir les jeunes athlètes.



La pratique d'un sport requiert souvent de savoir saisir les opportunités. Acquérir une nouvelle compétence, surmonter un exercice nouveau à l'entraînement ou se faire confiance au moment de passer la dernière joueuse en défense sont des moments où l'on peut se sentir vulnérable. Et si les filles sont fréquemment encouragées et félicitées lorsqu'elles réussissent quelque chose, elles ne reçoivent pas le même retour positif quand elles essaient une nouvelle technique et échouent.



Dans le contexte du sport, une fille peut donc hésiter à essayer quelque chose de nouveau si elle n'est pas sûre d'y arriver. Mais si elle ne tente jamais cette passe risquée, si elle évite de plonger sur le ballon et si elle participe uniquement aux compétitions dans lesquelles elle est la meilleure, elle passera à côté de nombreuses expériences extraordinaires.



Pensez à la fille qui tente une frappe même si elle n'est pas sûre de marquer. Ou à celle qui essaie le papillon alors que la nage libre est son point fort. Une autre pourrait encaisser huit buts lorsqu'elle remplace la gardienne, mais c'est le tir qu'elle a arrêté qui reste dans les mémoires. Ces filles ont appris à faire preuve de courage, et cela fera toute la différence pour elles, dans le sport comme dans la vie.



