S'entraîner après avoir eu un bébé ? Voici ce que vous devez savoir selon les experts

Les semaines qui suivent l'accouchement peuvent être parmi les plus exaltantes, mais aussi les plus épuisantes de votre vie. Vous savez ce qui n'aide pas ? La pression exercée par la société (les regards critiques, les réseaux sociaux), qui attend de vous que vous soyez une femme dont le corps ne vient pas de mettre un enfant au monde, ou qui arrive à tout concilier avec facilité.



Il est temps de mettre un terme à tous ces messages oppressants que nous voyons et entendons régulièrement.



Le premier dont il faut se débarrasser, c'est « retrouvez votre corps d'avant ». Cette injonction est inutile et franchement peu réaliste selon Brianna Battles, spécialiste certifiée en renforcement et condition physique à Eagle dans l'Idaho, et fondatrice de Pregnancy & Postpartum Athleticism. Soyons lucides, vous avez conçu et porté un être humain, ce qui n'aurait pas été possible si votre corps n'avait pas subi des changements profonds et durables, explique la spécialiste. Ce message ne fait pas honneur au fait que votre corps vient de faire quelque chose d'exceptionnel sur le plan physiologique, ajoute Jane Wake, spécialiste en exercice pré- et post-natal à Londres. Sérieusement : certaines recherches suggèrent que l'énergie nécessaire au cours de la grossesse équivaut à un marathon de 40 semaines. Alors, relâchez un peu la pression.



Un deuxième message à mettre aux oubliettes ? L'esprit « aucune excuse ! », comme quand on dit que les journées de Beyoncé elles aussi ne durent que 24 heures. Cette façon de penser est injuste, plus particulièrement pour les jeunes parents, qui ne doivent et ne peuvent pas « tout faire », ajoute Brianna Battles. Au contraire, elle propose d'envisager l'activité physique comme un moyen de célébrer tout ce que votre corps est capable de faire lorsqu'il est prêt à le faire, et non comme une obligation ou une punition qu'il faudrait à tout prix s'imposer.



Alors, comment envisager de façon réaliste la reprise du sport pendant la période post-partum (une fois que vous avez le feu vert pour vous y mettre) ? Le plus important est de revoir vos objectifs, pour qu'ils soient adaptés à votre nouvelle réalité. Commencez ici.