Que préparer pour la fac : le guide Nike

Partir à la fac est une étape importante, mais réussir à faire tenir toute sa vie dans quelques valises (et dans un placard de chambre vraiment minuscule) est un vrai défi.

La clé ? Miser sur des essentiels multi-usages, qui t'accompagnent sans problème de l'amphi de 8 heures du matin à la séance de révision nocturne, en passant par la salle de sport et le déjeuner entre amis.

Ce guide rassemble les basiques Nike à glisser absolument dans tes bagages : des chaussures et des tenues stylées, sans oublier un sac à dos capable de contenir tout ce dont tu as besoin dans la journée.