Pouvez-vous courir pendant la grossesse ? Oui et voici comment selon les experts

Si vous êtes une adepte du running (si vous courez régulièrement, vous êtes dans ce cas), vous connaissez les bienfaits de votre sport : des endorphines qui vous font du bien, une meilleure forme cardiaque, des muscles du bas du corps plus puissants. Bien sûr, vous n'avez pas envie de renoncer à tout cela quand vous êtes enceinte, et vous ne devriez pas avoir à le faire.



« Selon moi, courir tout au long de la grossesse contribue pour un tiers à votre santé physique générale, pour un tiers à la préparation à l'accouchement et pour un tiers à votre santé mentale », affirme la Dre Amanda Williams, gynécologue-obstétricienne certifiée à Oakland, en Californie. (Elle a couru un semi-marathon à presque six mois de grossesse, soit dit en passant).



Vous apprécierez ces bienfaits physiques pendant la grossesse, qui, de par l'augmentation de votre poids et le déplacement de votre centre de gravité, entraîne les plus grands changements que votre corps subira probablement jamais, selon la Dre Williams. De plus, la recherche montre que les femmes qui font de l'exercice tout au long de leur grossesse réussissent mieux à gérer la douleur de l'accouchement. « Cela pourrait être dû à la puissance et à la souplesse du corps, à l'habitude de faire face à l'inconfort, ou à la croyance en leur capacité… ou aux trois », explique la Dre Williams. Et sur le plan de la santé mentale, les substances chimiques régulatrices de l'humeur libérées par le running peuvent aider à équilibrer les variations hormonales de la grossesse. Elle ajoute que la pratique du running permet également de laisser libre cours à ses pensées et de gérer ses angoisses (qui peuvent être nombreuses et légitimes).



Mais, selon Jane Wake, spécialiste des exercices pré- et postnatals à Londres, courir pendant cette période présente un autre avantage dont vous n'avez peut-être pas conscience : cela renforce la connexion entre le corps et l'esprit, ce qui vous aidera à apprendre à vous faire confiance, une compétence qui peut vous servir non seulement pendant la grossesse, mais aussi par la suite.



Alors, envie de courir ? Une étude internationale portant sur près de 1 300 femmes a révélé que le running n'a pas d'impact négatif sur la grossesse, mais il y a quelques ajustements à faire pour que votre programme soit sans risque et agréable (Remarque : Surtout si vous avez une grossesse à haut risque, demandez l'accord de votre médecin avant de faire de l'exercice).