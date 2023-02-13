Nike dévoile sa nouvelle chaussure de running : la Vaporfly 3. La toute dernière chaussure de course de la marque a été conçue pour un meilleur retour d'énergie et plus de stabilité. Et pour encore plus d'efficacité, la Vaporfly 3 présente un nouveau design et une technologie améliorée au niveau de la semelle intermédiaire et de l'empeigne en Flyknit.

S'inspirant des succès de la Vaporfly 2, les designers Nike ont poussé leurs recherches encore plus loin pour cette nouvelle version, en plaçant les athlètes au centre de chaque amélioration. Le résultat : un meilleur retour d'énergie, des transitions plus fluides et une foulée plus souple.

Toujours dans l'objectif d'améliorer la chaussure, les designers Nike ont repris des éléments de la version précédente. Par exemple : la plaque FlyPlate en fibre de carbone sur toute la longueur et la semelle intermédiaire ZoomX. Ces deux éléments renforcent la sensation de propulsion, comme le détaille un communiqué de presse annonçant la sortie du modèle. La stabilité et la réactivité de l'avant-pied viennent compléter la célèbre semelle intermédiaire au design convexe, pour des transitions fluides.