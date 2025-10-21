Jayson Tatum est de retour sur le terrain avec la Tatum 4 de Jordan Brand

Les fans de Jayson Tatum qui attendent sa renaissance ont une autre raison de se réjouir : le retour de la star des Boston Celtics s'accompagne de sa nouvelle chaussure Jordan Brand signature, la Tatum 4.

La quatrième version de la sneaker Jordan Brand signature de Jayson est conçue non seulement pour gagner, mais aussi pour résister aux revers. Derrière le design extérieur simple, mais distinctif de la Tatum 4 se cache une chaussure innovante, conçue pour accompagner les mouvements rapides caractéristiques de Jayson avec énergie, fluidité et efficacité.

« L'excellence ne se mesure pas seulement aux victoires, Il s’agit de savoir comment gérer les revers et continuer à avancer. Me remettre à niveau n'a pas été facile, mais chaque défi m'a appris quelque chose et m'a rendu plus fort », explique Jayson. « La Tatum 4 s'inscrit dans ce parcours : elle est conçue pour l'effort et me rappelle à quoi ressemble la résilience quand on s'investit pour une cause plus importante que soi. »