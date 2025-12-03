Devin Booker entame le nouveau chapitre de son aventure Nike avec la Book 2
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La seconde chaussure signature et la collection de vêtements de Devin Booker, basketteur NBA All-Star, incarnent son style personnel et sa carrière hors du commun chez les Suns de Phoenix : look vintage, touches edgy et technologies haute performance innovantes.
- La deuxième chaussure signature de Devin Booker, la Nike Book 2, est une version remise au goût du jour du style classique des chaussures de basket-ball, idéale pour le terrain et la rue.
- La Nike Book 2 présente un profil bas pour une sensation de proximité avec le terrain sans sacrifier le confort.
- Alliant des caractéristiques rétro et modernes, la collection de vêtements Book 2 célèbre la culture du basket, les succès de la carrière de Booker avec les Suns de Phoenix et son style personnel.
- Le lancement des chaussures et des vêtements Book 2 est prévu sur Nike.com et chez certains revendeurs en janvier 2026.
Le nouveau chapitre de Devin Booker avec Nike a commencé. La star des Suns de Phoenix sort sa deuxième chaussure signature Nike, la Book 2, accompagnée d'une ligne de vêtements. La chaussure tant attendue qui succède à la Nike Book 1 est une version plus edgy des chaussures de basket rétro de Nike. Ses éléments de design s'inspirent du style personnel de Booker, célèbrent les succès du joueur vedette avec les Suns de Phoenix et rendent hommage à la ville du désert où il a construit sa carrière.
La clé de ce modèle et de la vision de Booker réside dans sa coupe basse. « C'était super important pour moi de ressentir le parquet et d'être un peu plus proche du sol, » dit-il. Et grâce à une combinaison stratégique des technologies de chaussures de basket Nike, la Book 2 ne privilégie pas l'innovation aux dépens du confort.
Comme sa prédécesseure, la Book 2 dissimule ses technologies de haute performance derrière un extérieur classique et sans fioritures. Le résultat : une chaussure de basket qui se porte aussi bien sur le parquet que dans la rue. Ben Nethongkome, Lead designer de la chaussure Devin Booker, explique : « On a baissé le profil de la chaussure pour améliorer le ressenti du parquet, et comme on a supprimé de la matière pour être plus proche du sol, on a pu déplacer l'unité Air Zoom du talon vers l'avant-pied. Cela nous a permis d'obtenir la sensation et les performances souhaitées par Devin grâce à ce gain de légèreté. »
« Les chaussures cultes ont été une grande source d'inspiration, », explique Booker. « Celle qui me vient à l'esprit est la Air Zoom Spiridon. Avec les premiers modèles, je voulais rendre hommage à Phoenix avec le orange et le noir pour les coloris Phoenix et Rising, afin de donner aux fans ce supplément d'âme à chaque match. »
La Nike Book 2 allie l'ancien et le nouveau. Elle s'inspire des modèles de basket Nike old-school, mais remise au goût du jour. Par exemple, la semelle extérieure résistante de la Nike Book 2 présente un motif d'adhérence à chevrons inspiré de la Nike Air Force 1, mais avec une base plus large et plus résistante pour plus de stabilité.
La Nike Book 2 est toujours aussi originale en offrant des options de design rétro et plus actuelles. Deux modèles sont dotés d'une empeigne légère en mesh similaire à la Nike Air Zoom Spiridon originale de 1997, alors que les autres ont une nouvelle empeigne moulée qui donne à la chaussure un look plus edgy tout en assurant un maintien optimal au milieu du pied, propre aux chaussures de basket Nike.
L'arrière des Suns de Phoenix a ajouté des éléments de design complexes à sa chaussure signature pour continuer à raconter son histoire. Par exemple, la semelle extérieure de la Book 2 présente un motif désertique inspiré des cactus, faisant clairement référence à Phoenix, en Arizona, la ville où Booker a fait ses preuves en NBA. De plus, la sélection de coloris de la Book 2 fait référence à l'ascension de la superstar, de son statut de star du basket-ball universitaire à celui de All-Star NBA des Suns de Phoenix.
Cette histoire se retrouve également dans la collection de vêtements Book 2, un touche originale qui célèbre la culture du basket, la vie dans le désert et les réussites de Booker avec les Suns de Phoenix. Conçues à partir de tissus épais haut de gamme et ornées de finitions gravées au laser pour un aspect délavé par le soleil, les huit pièces composant cette collection vont des T-shirts aux ensembles coordonnés et se portent avec tout. Chaque article de la collection (y compris un t-shirt à manches longues en l'honneur du chien bien-aimé de Devin, Haven et une chemise coupée au bord brut créée selon les instructions précises de l'athlète signature de Nike) raconte une partie de l'histoire de la star du basket grâce à une attention particulière aux détails.
Les chaussures et les vêtements Nike Book 2 sortiront en janvier 2026 sur nike.com et chez certains revendeurs.