Découvre la veste Nike ACG Lava Loft : quand l'innovation produit révolutionnaire et le summum de la fonctionnalité et de la polyvalence fusionnent
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Conçue pour assurer confort, chaleur et adaptabilité dans des conditions de trails extrêmes, la Lava Loft est le fruit des recherches basées sur les données, de l'innovation technologique, et de nombreux tests pratiques réalisés par Nike ACG.
- Nike ACG lance la veste Lava Loft de 283 grammes à garnissage 700. Alliant chaleur, respirabilité et protection contre les éléments, elle offre tout ce dont les athlètes ont besoin pour s'adapter à toutes les conditions environnementales qui les attendent lors des trails.
- Appuyée par des recherches approfondies et des tests effectués par des athlètes ainsi que par Nike Running Innovation, la veste Lava Loft est la veste de terrain idéale pour les fans de trail.
- Cette veste ultralégère se glisse dans sa propre poche, ce qui la rend idéale pour voyager léger lorsque des activités en extérieur sont prévues.
- La Lava Loft sera disponible dans le monde entier à partir du 1er janvier 2026, sur nike.com et chez certains revendeurs.
Les athlètes outdoor qui préparent leur saison hivernale de trail 2026 ont un nouvel article à ajouter à leur liste d'essentiels à emporter : la veste Nike ACG Lava Loft. Pesant seulement 283 grammes, la veste à garnissage 700 a été conçue pour offrir chaleur, respirabilité et protection contre les éléments. Elle offre tout ce dont les athlètes ont besoin pour s'adapter à la diversité des conditions qui les attendent lors des trails.
L'adaptabilité de la veste Lava Loft dans les climats extrêmes s'appuie sur une combinaison de technologies Nike en matière d'isolation, d'aération et d'autres domaines, le tout fondé sur des données. Dévoilée lors de l'Exposition internationale des importations de Chine 2025 à Shanghai, la veste Lava Loft est un véritable exemple de la rencontre entre l'innovation Nike Running et l'esprit aventureux d'ACG.
Chaque détail de la veste a été soigneusement conçu sur la base de la recherche et du prototypage. Les designers Nike ACG du Nike Sports Research Lab ont d'abord identifié les endroits où les athlètes de trail ont le plus besoin de protection contre le froid et d'évacuation de l'humidité grâce à un système détaillée de cartographie du corps. Les chercheurs et chercheuses et les athlètes ont ensuite passé des centaines d'heures à tester la veste pour déterminer l'emplacement précis des perforations Nike AeroLoft afin de fournir la quantité idéale de respirabilité et de chaleur.
La protection contre les éléments était également la clé du design réfléchi et technologiquement avancé de la veste Lava Loft. La couche extérieure orange et kaki de la veste est fabriquée à partir d'une combinaison de matériaux qui résistent aux conditions humides. Ainsi, les athlètes conservent du confort et restent et secs toute la journée.
Fait remarquable, toutes ces caractéristiques sont intégrées dans une veste ne pesant que 283 grammes. La caractéristique la plus originale de la veste Lava Loft est peut-être sa conception repliable : elle se glisse facilement dans sa propre poche, affichant le message « Pack it in. Pack it out. »
L'engagement de Nike en faveur d'une innovation technologique révolutionnaire, obtenue grâce à des recherches et des tests approfondis, va au-delà de la veste Nike ACG Lava Loft. Parmi les autres exemples, citons la chaussure de course Nike ACG Ultrafly, qui a subi plus de 13 séries de tests ; Nike Radical AirFlow, une technologie de matériau révolutionnaire conçue pour lutter contre la chaleur extrême affectant les runners ; et le All Conditions Racing Department, un groupe d'athlètes d'élite dédié aux tests de pression de chaque pièce d'équipement Nike ACG.
La veste Nike ACG Lava Loft sera disponible dans le monde entier sur nike.com et chez certains revendeurs au début de l'année 2026.