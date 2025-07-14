Sortie de la Air Jordan 40 révolutionnaire

Les Air Jordan de Nike sont un incontournable sur le terrain depuis quatre décennies, et établissent la norme en matière de technologie innovante sans sacrifier le style. Au fil du temps, ces chaussures ont été continuellement améliorées pour s'assurer qu'elles restent restent les meilleures de leur catégorie. Aujourd'hui, la franchise Air Jordan s'enrichit d'un nouveau modèle à la pointe de la technologie : l'AJ40.

La Air Jordan 40 s'appuie sur l'héritage Jordan, avec de nouvelles variations pour rendre cette chaussure de match unique en son genre. La AJ40 est pensée pour la réactivité, avec une sensation explosive qui vous aidera à maîtriser le terrain, et à déjouer vos adversaires, avec facilité.

La AJ40 fait passer la mythique Air Jordan, lancée par Michael Jordan il y a 40 ans, au niveau supérieur. Elle offre des clins d'œil subtils au passé, associés à des améliorations modernes pour répondre aux besoins de la nouvelle génération de basketteurs.