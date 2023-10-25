Nike lance son partenariat avec Sabrina Ionescu à travers une nouvelle collection de vêtements et de chaussures
Actus des produits
Sabrina Ionescu est la première basketteuse à proposer des modèles unisexe dans sa collection signature.
Publication du contenu d'origine : 16 mars 2023
- La basketteuse pro Sabrina Ionescu fait désormais partie des athlètes de nos collections signature.
- En partenariat avec la basketteuse, Nike sortira une collection de vêtements et d'accessoires. On verra aussi la Sabrina 1 débarquer, une chaussure de basket ultra-performante.
- La collection est unisexe et se base sur les avis d'un large panel d'athlètes de tous genres.
Pour donner un coup de pouce à la prochaine génération de pros du basket, sur le terrain et au quotidien, Nike présente son partenariat avec la basketteuse Sabrina Ionescu.
« Sabrina Ionescu est la première basketteuse à proposer une collection signature unisexe avec NIKE, Inc. », a déclaré Kerry Sobol, VP Global Women’s Team and Organized Sports dans un communiqué de presse annonçant le partenariat. « C'est incroyable pour nous d'ouvrir ce nouveau chapitre avec elle, mais aussi de nouvelles perspectives pour le basket des générations à venir. »
Avec ce partenariat, Sabrina Ionescu rejoint notamment Serena Williams et Megan Rapinoe dans notre impressionnante liste d'athlètes signature Nike. Cette collection de Sabrina Ionescu mise tout sur la qualité des produits.
À ce titre, la Sabrina 1, première chaussure de la collection, a été spécialement conçue pour le style de jeu de la basketteuse. Fortes accélérations, changements de direction rapides… et le besoin de fraîcheur à tout moment du match. Résultat : la chaussure est légère, stable et extrêmement confortable. Le modèle intègre un amorti Nike React sur toute la longueur et une unité Nike Zoom Air placée sur la semelle au niveau de l'avant-pied. Cette association apporte un grand confort, mais aussi un meilleur retour d'énergie et plus de réactivité. Le milieu du pied est stabilisé, ce qui renforce le maintien.
Sur la Sabrina 1, on retrouve des broderies qui évoquent l'architecture et le design typiques de la Roumanie, en clin d'œil à ses origines. Pendant les matchs les plus disputés, les athlètes en manque d'inspiration n'auront qu'à regarder leur Sabrina 1 pour se rebooster. Le Swoosh coupé et incliné représente les barrières que Sabrina Ionescu a dû faire tomber.
Des sweats à capuche, des t-shirts, des shorts et un sac à bandoulière sont aussi disponibles en modèles unisexe pour adulte. Sans oublier des chaussettes de sport intégrant la technologie Dri-FIT ADV et fabriquées avec au moins 80 % de matières recyclées.
La Sabrina 1 et la collection signature seront disponibles à l'été 2023 sur nike.com et chez certains revendeurs.