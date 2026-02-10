La sortie culminante de la Air Force 3 de Nike et Nigo allie réunions d'anciens étudiants et pop culture
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La dernière lecture de la Nike Air Force 3 de Nigo est enfin arrivée, accompagnée de vestes universitaires assorties.
- Nike et le designer et artiste influent Nigo ont collaboré pendant des années pour apporter la touche du multihyphenate à la sneaker Air Force 3 et aux vêtements de sport coordonnés.
- Pour développer son interprétation de cette silhouette emblématique, Nigo s'est inspiré du cinéma, de la musique et de la culture pop.
- L'expression ultime de la Nike x Nigo Air Force 3 adopte un thème de retour aux sources universitaire, faisant le lien entre l'attachement de la marque aux sports universitaires et la passion de Nigo pour le style américain vintage.
- Le dernier look Nike x Nigo Air Force 3 et les vestes universitaires assorties sont disponibles en bleu nuit et en vert forêt sur humanmade.jp à partir du 31 janvier 2026, tandis que les chaussures et les vêtements en bleu nuit seront disponibles chez SNKRS et chez certains revendeurs partenaires de Nike le 6 février.
Les fans de Nigo et de Nike peuvent célébrer l'arrivée du dernier chapitre de la collection de chaussures et de vêtements Nike x Nigo, même s'il est doux-amer.
La collaboration de Nike avec le célèbre artiste et designer, qui se concentre sur sa réinvention de la sneaker Nike Air Force 3 et la coordination des vêtements de sport, a abouti à une chaussure présentant des expressions uniques de sa créativité.
« Nigo [apporte] une profondeur incroyable à chaque élément créatif, ce qui nous a permis d'être très ludiques dans la façon dont nous avons exécuté sa vision », explique Leo Sandino-Taylor, vice-président, Global Energy Marketing chez Nike. « Il maîtrise son art à la perfection. »
Les modèles Nike x Nigo insufflent à la silhouette préférée des fans des références à la culture pop qui sont personnellement significatives pour le designer et ont influencé ses créations au cours de ses plusieurs décennies de carrière.
Nigo est un créateur dont la vision, la conservation et l'esthétique séduisent plusieurs générations. Il est tout aussi connu pour ses créations modernes que pour ses premiers travaux lorsqu'il a émergé sur la scène streetwear de Tokyo au début des années 1990.
Cette dernière version est une revisite finale de la chaussure que le designer a longtemps considérée comme l'une de ses préférées. « L'AF3 est une merveille méconnue que j'adorais à l'époque », explique Nigo. « À travers ma première collaboration avec Nike, je voulais que tout le monde se rappelle à quel point cette chaussure était splendide. »
Cette fois, la version du designer de l'Air Force 3, construite avec une semelle intermédiaire en mousse et une semelle extérieure en caoutchouc identiques à l'original, prend une tournure universitaire. Les couleurs et les matériaux classiques, y compris la laine Pendleton, fusionnent la passion de Nigo pour l'esthétique américaine rétro avec le lien de longue date de Nike avec le sport universitaire.
La Nike x Nigo Air Force 3 exclusive, lancée en bleu nuit et en vert forêt, se distingue visuellement par son empeigne haut de gamme avec des superpositions de cuir en relief qui ajoutent une riche texture. Regardez de plus près pour trouver la marque Pendleton sur la doublure de la chaussette et un logo Air Force cousu en chaîne sur la languette.
Les coloris bleu nuit et vert forêt s'associent à des vestes souvenirs réversibles en laine Pendleton aux couleurs coordonnées. Ceux qui connaissent les pièces précédentes reconnaîtront les patchs de la veste, comme on le voit dans le reste de la collection de Nigo avec Nike.
Ces articles marquent un point culminant passionnant de la collection, qui a d'abord été lancée avec une version de l'Air Force 3 inspirée des genres télévisés préférés de Nigo de son enfance, ainsi que des vêtements de sport inspirés de ses dessins animés japonais préférés.
Bien que de nombreuses influences aient contribué à nourrir sa vision créative pour la collection Nike x Nigo, il a également été inspiré par sa visite au siège de Nike, où il « a beaucoup puisé dans les archives, le laboratoire et l'équipe qui y travaille », explique Nigo. « Tout ce que j'ai vu a eu une grande influence sur le projet. »
Bien que cette collection touche à sa fin, les fans de l'artiste peuvent s'attendre à d'autres collaborations entre Nike et Nigo. Le designer déclare : « C'est le début d'une longue aventure passionnante. »
Les nouveaux modèles de chaussures et de vêtements Nike x Nigo sont disponibles en bleu nuit et en vert forêt sur humanmade.jp à partir du 31 janvier 2026, tandis que le coloris bleu nuit et la veste seront disponibles chez SNKRS et chez certains partenaires commerciaux de Nike le 6 février.