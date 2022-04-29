Huit idées de cadeaux pour la fête des Mères

Le mauvais temps ne doit pas empêcher ta maman d'aller courir. Offre-lui une veste de running Nike qui l'aidera à rester au chaud, au sec et qui la protégera des intempéries. Comme ça, elle pourra courir quand elle veut. Si elle aime sortir courir le matin ou le soir, choisis un modèle équipé d'éléments réfléchissants qui lui permettront de rester visible.

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