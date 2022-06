Comment gérer les douleurs liées à la grossesse en bougeant selon les experts

Ce qui se passe : le ligament rond est une structure en forme de corde qui relie le haut de votre utérus de chaque côté de votre aine. La croissance de votre bébé étire le ligament, ce qui peut causer des spasmes et des douleurs aigües au niveau de l'aine, du vagin ou à l'avant des hanches, explique Ann Nwabuebo. « Souvent, cela se produit quand on se tourne ou qu'on change de position, parce que le ventre se déplace plus vite que le ligament ne peut s'étirer », explique Laurel Proulx.



Comment y remédier : soutenir cette partie du corps avant de se tourner ou de se mettre debout peut prévenir cette douleur aigüe, explique Laurel Proulx. Elle conseille de « retenir » son ventre en contractant les muscles abdominaux ou même d'utiliser ses mains pour lever son ventre avant de se tourner, puis de bouger en alignant épaules et hanches.



Les étirements des fléchisseurs des hanches peuvent également être utiles. Essayez de vous coucher sur le dos, les genoux pliés. Supposons que votre côté droit soit douloureux. Restez du côté droit de votre lit et laissez tomber votre jambe droite à l'extérieur. Inspirez et expirez profondément pendant environ 30 secondes tandis que vous sentez un léger étirement à l'avant de la hanche droite. Si ce n'est pas suffisant, Ann Nwabuebo conseille d'accentuer l'étirement en tirant le genou gauche vers la poitrine. Changez de côté et répétez au besoin.





Qu'en est-il de votre routine d'entraînement habituelle ? Bien que le repos ne soit pas la meilleure solution pour les douleurs de grossesse quotidiennes, ce n'est pas non plus le moment d'ignorer votre douleur quand vous pratiquez une activité physique, indique Laurel Proulx. Essayez de diminuer l'intensité, la durée et l'ampleur des mouvements (même si votre mental vous pousserait à faire plus) pour plus de confort.

Quelle que soit votre façon de bouger, écoutez votre corps : s'il y a bien une règle à suivre pendant la grossesse, c'est celle-là. Et arrêtez-vous dès que vous ressentez une gêne. L'activité physique est destinée à améliorer votre bien-être, pas l'inverse, et une grossesse ne change rien à cela.