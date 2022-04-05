De quoi est constitué l'amorti Air, au juste ? Il contient deux composants principaux, le premier étant le polyuréthane thermoplastique (TPU), un type de plastique apprécié pour sa robustesse et sa recyclabilité.



« Bien que le TPU ne soit pas recyclable à l'infini, nous sommes en mesure de le recycler encore et encore dans notre processus, explique Makely Lyon, responsable du programme de développement durable. Grâce à des décennies de pratique, nous avons affiné notre processus afin de recycler et de réutiliser une grande partie de ce qui serait autrement des déchets perdus. »



Ce TPU devient la paroi de l'unité Air, qui est ensuite remplie du deuxième ingrédient principal : le gaz. Cela peut paraître étrange, mais saviez-vous que l'air que nous respirons tous est un mélange de gaz ? Eh bien, la technologie Nike Air contient aussi du gaz. À l'origine, nous utilisions un gaz appelé hexafluorure de soufre (SF6) qui n'était pas très bon pour la planète.