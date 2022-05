Des douleurs au dos pendant la grossesse ? Vous devriez peut-être corriger votre posture

Vous connaissez ces photos un peu stéréotypées de femmes enceintes qui se frottent le bas du dos, leur ventre saillant, le dos cambré et les genoux tordus... Aux premiers mois de la grossesse, vous vous disiez peut-être qu'elles en faisaient un peu trop, mais à mesure que votre grossesse avance, vous avez vraiment l'impression que c'est vous.



Les changements de posture pendant la grossesse sont très fréquents. Ils sont en partie dus au fait que votre ventre qui grossit modifie votre centre de gravité et que votre prise de poids naturelle affecte votre façon de bouger. Le problème, c'est qu'en adoptant une posture pas vraiment idéale trop souvent pendant votre grossesse, comme sur cette fameuse photo, vous connaîtrez probablement des désagréments, le plus ennuyeux étant une tension inutile sur le bas du dos, explique Brianna Battles, spécialiste certifiée du renforcement et de l'entretien à Eagle, dans l'Idaho, et fondatrice de Pregnancy & Postpartum Athleticism. Cela peut provoquer d'autres douleurs maintenant et de possibles problèmes de mobilité plus tard.



« Tous nos muscles posturaux sont mis au défi pendant la grossesse », précise Laurel Proulx, kinésithérapeute spécialisée dans la santé pelvienne à Colorado Springs et fondatrice de FEM Physical Therapy. (Au fait, les muscles posturaux sont ceux qui ont la mission de vous maintenir droite, comme la ceinture abdominale, le haut du dos et les épaules.) D'autres muscles auront alors besoin de compenser ces tensions supplémentaires. C'est à ce moment-là que vous remarquez certains des changements de posture suivants, qui peuvent tous provoquer de l'inconfort, selon Laurel Proulx :

Les jambes écartées lorsque vous êtes debout (les pieds écartés, les orteils vers l'extérieur). Cela limite la capacité de vos hanches et de votre haut du corps à bouger correctement. Cela peut également affecter le balancement naturel des bras lorsque vous marchez.

Le dos cambré en raison des abdominaux fatigués qui ont du mal à aligner vos côtes au-dessus de votre bassin. Bonjour les douleurs lombaires.

Le coccyx rentré, soit l'inverse du dos cambré, qui survient lorsque vous essayez de surcompenser votre ventre lourd en ramenant vos hanches vers l'arrière. Cela peut fermer les muscles postérieurs du plancher pelvien, les rendant courts et tendus... et ce n'est pas l'idéal pour votre accouchement.

Les épaules roulées, qui pourraient venir de nouvelles tensions sur les muscles de la poitrine dues à la croissance de vos seins. (Si vous vous tenez debout les bras le long du corps et remarquez que le dos de vos mains est tourné vers l'avant, que vos omoplates sont écartées ou que vos épaules paraissent arrondies vers l'avant, vous avez les épaules roulées.) Elles sont liées à des douleurs dans le haut du dos et la nuque.