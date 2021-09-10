Lorsqu'elle était étudiante, Melody Siu s'est retrouvée confrontée à un léger dilemme : elle aimait les sciences autant que l'art. Finalement, elle a opté pour les deux disciplines. « Lorsqu'on envisage un avenir où ces deux disciplines sont associées, le domaine de l'architecture s'impose naturellement », explique-t-elle à propos de son parcours.



Aujourd'hui, en tant qu'architecte conceptrice senior au sein du studio de conception One Bite à Hong Kong, Melody fusionne art et science au quotidien. Toutes sortes de projets concernant des espaces publics peuvent atterrir sur son bureau chaque jour, qu'il s'agisse de salons de thé zen, de halls d'hôtel animés ou de terrains de basket sur les toits des nombreux logements sociaux de la région.



Chaque projet présente des contraintes qui lui sont propres, alors la première fois que Melody et son équipe ont eu à repenser un terrain de basketball, ils ont dû apprendre sur le tas. Avec quatre projets similaires à son actif, l'équipe a identifié quelques règles d'or en matière de fonctionnalité. Elles constituent les principaux chapitres du manuel du concepteur de terrains de sport :



Conception à l'épreuve du temps. En ce qui concerne les espaces publics, la longévité est aussi importante que l'esthétique. « Il faut choisir les bonnes bases de couleurs pour les terrains, des peintures qui ne se rayent et ne se marquent pas facilement », explique Melody.





En ce qui concerne les espaces publics, la longévité est aussi importante que l'esthétique. « Il faut choisir les bonnes bases de couleurs pour les terrains, des peintures qui ne se rayent et ne se marquent pas facilement », explique Melody. Utilisation efficace de l'espace. Le basketball est un sport si populaire à Hong Kong que les joueurs doivent souvent attendre plus d'une heure avant de pouvoir utiliser un terrain. Plus on arrive à mettre de terrains dans un terrain de jeu, plus il y a de joueurs qui peuvent jouer.





Le basketball est un sport si populaire à Hong Kong que les joueurs doivent souvent attendre plus d'une heure avant de pouvoir utiliser un terrain. Plus on arrive à mettre de terrains dans un terrain de jeu, plus il y a de joueurs qui peuvent jouer. Collaboration avec les communautés. Pour pouvoir être exploités à leur maximum, les terrains de sport doivent être conçus selon des spécifications particulières. Comme Melody et son équipe n'étaient pas des experts en basketball au moment de se lancer dans ces projets, ils ont cherché des collaborateurs qui avaient cette expertise.





Pour pouvoir être exploités à leur maximum, les terrains de sport doivent être conçus selon des spécifications particulières. Comme Melody et son équipe n'étaient pas des experts en basketball au moment de se lancer dans ces projets, ils ont cherché des collaborateurs qui avaient cette expertise. Adaptation aux contraintes. Remodeler une structure existante est un défi bien différent de la création d'un espace à partir de zéro. Il faut développer une approche créative pour résoudre les problèmes et intégrer les contraintes, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce type de projet.



Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont les concepteurs, les athlètes et les passionnés de basketball travaillent ensemble pour revitaliser des terrains publics à Hong Kong. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de leurs derniers projets, qui sont également les meilleurs endroits de la ville pour jouer au basketball.