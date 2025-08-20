La façon la plus simple pour manger plus sainement
Coaching
Coaching et nutrition
Une approche simple pour manger plus sainement
Par Nike Training
Oubliez le régime parfait et adoptez de petites habitudes qui feront le plus grand bien.
Vous avez déjà probablement entendu que l'exercice physique ne compense pas une mauvaise alimentation. Si cette maxime est devenue un cliché sur le bien-être, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est fausse.
Toutefois, manger le mieux possible ne signifie pas forcément manger parfaitement à chaque repas. Pour obtenir des résultats sur le long terme, la meilleure approche consiste à essayer de manger le mieux possible à l'instant présent.
Selon Brian St. Pierre, coach pour Precision Nutrition et diététicien diplômé, les gens échouent principalement à maintenir une alimentation saine car ils veulent que tout soit parfait. « Il arrive donc souvent, surtout en janvier, qu'ils adoptent l'état d'esprit du "tout ou rien". Ils cultivent une approche extrême de leur alimentation, et peinent à la respecter, car celle-ci est impossible à maintenir avec le temps », explique-t-il.
« Une approche plus judicieuse : envisagez votre alimentation comme un continuum. »
Nike Training
Une approche plus judicieuse : envisagez votre alimentation comme un continuum. Cet état d'esprit consiste à vous interroger sur les choix que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer un peu votre alimentation. « Posez-vous cette même question le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. Avant même que vous ne l'ayez réalisé, vous aurez profondément transformé votre alimentation, déclare Brian St. Pierre. Ce type de changement est impossible à réaliser du jour au lendemain, mais en effectuant progressivement des choix mesurés dans votre alimentation, vous pouvez apporter des changements importants à vos habitudes alimentaires. L'objectif est d'introduire les changements positifs dans votre approche de la nourriture, c'est un vrai style de vie. »
Pour travailler sur le continuum, vous devez être totalement honnête vis-à-vis de vous-même quant à vos habitudes alimentaires et aux éléments que vous vous sentez capable de changer aujourd'hui. « C'est la vie réelle, déclare Krista Scott-Dixon, directrice du programme de Precision Nutrition et éducatrice en nutrition, avec près de 20 ans d'expérience. Il ne s'agit pas d'un univers magique et futuriste où tout est déjà planifié, il faut trouver le détail le plus infime qui vous permette de reprendre l'avantage dès aujourd'hui. »
« Par exemple, votre premier pas pourrait simplement être d'ajouter un légume à l'un de vos repas quotidiens. »
Nike Training
Par exemple, votre premier pas pourrait simplement être d'ajouter un légume à l'un de vos repas quotidiens. Quand cette habitude est prise, vous pouvez ensuite réfléchir à l'une de vos faiblesses néfastes pour votre santé (les bonbons, par exemple) et en diminuer un peu la quantité consommée (si vous mangez des bonbons trois fois par semaine, essayez de limiter ce nombre à deux). Une fois que vous vous sentez à l'aise avec ces deux premières étapes, attaquez-vous à une autre de vos faiblesses, et ainsi de suite. Le but est de respecter le continuum, d'aller toujours de l'avant.
Sachez aussi que vous aurez des moments de faiblesse. C'est normal. « Vous avez un nombre de vies illimité dans ce jeu vidéo, si vous échouez aujourd'hui, remontez sur le ring demain, et retentez votre chance », conseille Krista Scott-Dixon. Plutôt que d'en faire une obsession et de vous sentir coupable pour votre écart, Brian St. Pierre propose de vous demander comment réagir différemment la prochaine fois : « Utilisez les déconvenues comme des retours d'information plutôt que comme des échecs. »
« Et n'oubliez pas de noter ce qui fonctionne bien, rappelle Krista Scott-Dixon. Les gens se focalisent souvent sur leurs échecs, mais peut-être que 80 pour cent de ce qu'ils font est positif ! Utilisez ces succès comme un modèle pour vous guider », déclare-t-elle. C'est comme ça que vous trouverez la voie du succès.
Créez-vous des habitudes : Respectez le cadre proposé ci-dessus, effectuez un petit changement positif dans votre alimentation (comme inclure un légume à votre repas), et intégrez-le à une habitude que vous avez déjà, par exemple lorsque vous pensez à ce que vous mangerez pour le déjeuner. Ainsi, la prochaine fois que vous vous demanderez ce que vous voulez pour le déjeuner, dites-vous que votre repas comprendra un légume. Si vous tenez votre engagement, n'oubliez pas de vous féliciter, cela vous aidera à ancrer cette résolution dans vos habitudes.