Comment trouver la motivation nécessaire pour s'entraîner ?

Récompense

Si vous allez à la salle de sport, vous pourrez vous acheter ce joli sweat à capuche ou cette plante onéreuse qui vous fait tant envie.



« Punition »

Si vous loupez votre cours en ligne, vous devrez nettoyer la salle de bain.



Apparences

Vous savez que vous aurez moins de cernes demain si vous faites une bonne nuit de sommeil de huit heures.



Émulation

Tous vos amis suivent un entraînement live, et vous avez peur de passer à côté de quelque chose de bien. Jouez là-dessus pour vous motiver.



Culpabilité

Puisque votre conjoint vous a offert une guitare pour votre anniversaire, ce serait vraiment dommage de ne pas prendre une heure pour apprendre les bases.



Une idole

Inspirez-vous de votre ami ambitieux qui enchaîne les runs et de la manière dont il se motive, même quand il n'a pas trop le moral.



Fierté

Savourez la maîtrise de soi qu'il faut pour passer sans s'arrêter devant le rayon chips du supermarché ou soyez fier d'avoir atteint tous vos objectifs sur votre outil de suivi d'activité.



« La bonne chose à faire »

Faites du sport et mangez sainement parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. Limitez votre consommation d'alcool parce que savez que ce n'est pas bon pour la santé. Restez à jour au niveau de vos tâches hebdomadaires, parce que vous savez que le fait de remettre toujours les choses au lendemain ne fait que vous stresser davantage.



Identité personnelle

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont un sentiment d'accomplissement en suivant un programme d'entraînement précis. Ou au contraire, vous êtes plutôt quelqu'un de spirituel : vous aimez l'introspection, et le fait de lire le plus de livres possible vous permet de vous recentrer sur vous-même.



Plaisir

Allez courir, passez une heure à préparer un repas sain, tordez-vous dans tous les sens sur votre tapis de yoga, écrivez un nouveau chapitre de votre roman, simplement parce que vous aimez ça. Le fait de s'y mettre est parfois difficile, mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes lancé. Vous vous sentirez plus léger et plus épanoui après.



Votre raison de faire

Elle doit vous apporter de la joie, mais également avoir un but plus profond, souvent sur le long terme. Vous voulez être un partenaire plus patient et plus présent, alors vous faites de la méditation. Ou vous voulez décrocher le job de vos rêves dès la fin de vos études, alors vous étudiez les week-ends si besoin. « Votre raison de faire est étroitement liée à votre bonheur », explique Lisa Lewis, parce que le fait d'agir sur votre bonheur vous donne un sentiment d'accomplissement. Et c'est pour ça que vous avez des objectifs.