Comment se remettre d'une blessure d'après le coach Gjert Ingebrigtsen

Rassure-toi, SHCAB, s'il y a bien une chose qui ne doit pas t'inquiéter, c'est de savoir si tu vas encore te blesser. Parce que tu n'y échapperas pas. Les blessures occasionnelles sont le lot de toute pratique sportive.



Si en revanche ces blessures se produisent à répétition, comme c'est ton cas, il est temps de trouver une solution. Une deuxième blessure s'explique habituellement par le fait que tu n'as probablement pas fini de te remettre de la première.



Désormais, tu as un seul et unique objectif : la guérison complète. Tant que tu ne l'as pas atteinte, tu dois mettre de côté tous tes autres objectifs. Pas de record personnel, pas de rencontre d'athlétisme, pas de match de basketball improvisé. Il n'y a pas de raccourci ni de triche possible. Pour parvenir à cet objectif, tu vas devoir changer ta façon d'envisager les blessures.



J'entraîne trois de mes fils en course de demi-fond. Mon fils Jakob s'est gravement blessé en décembre 2019 (une fracture de fatigue au bas du dos) et son rétablissement devait durer quatre mois. Dès que nous l'avons appris, Jakob m'a dit : « C'est ce dont j'ai besoin pour tester ma motivation. »



Il n'envisageait pas cette blessure comme un problème, mais comme un défi qui finirait par le rendre plus fort. Il a détourné son esprit de compétition du sport au profit de son rétablissement.



Le lendemain de sa blessure, à 6h00, Jakob et moi avons entamé le processus de rétablissement avec des exercices de mobilité et de renforcement de la ceinture abdominale. Il n'était pas question qu'il reste assis sur le canapé devant la télé à se lamenter sur son sort. Plus on s'abandonne à cela, plus il est difficile d'en sortir. Dans notre famille, on a l'habitude de s'entraîner deux fois par jour. Mais lorsqu'on se rétablit de blessures graves, on passe à trois entraînements par jour. En considérant le rétablissement comme un travail à temps plein, on a le sentiment du devoir accompli.



Pendant les quatre mois qui ont suivi, Jakob n'a pas manqué une seule séance de rééducation.