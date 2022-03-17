Comment laver une casquette de baseball

3 méthodes simples pour nettoyer une casquette de baseball
Entretien des produits
Découvrez ces méthodes simples pour garder vos casquettes de baseball comme neuves.
Que vous adoriez les casquettes et collectionniez les différents modèles ou que vous ayez une casquette fétiche, il est fort probable que vous possédiez au moins une casquette de baseball dans votre armoire.
Les casquettes de baseball sont aussi populaires que polyvalentes. Que ce soit pour vous protéger du soleil, cacher vos cheveux indisciplinés ou évacuer la transpiration lorsque vous marchez, une casquette de baseball est un accessoire idéal pour toutes ces situations. Même si vous ne pratiquez pas de sport, ne faites pas de running ou d'activité en extérieur, les casquettes de baseball complètent à merveille toutes les tenues.
Découvrez nos astuces pour nettoyer vos casquettes, éliminer les odeurs et les préserver au mieux.
Pourquoi faut-il laver sa casquette de baseball
Lorsque vous portez un vêtement en permanence, celui-ci se salit forcément. À plus forte raison si vous portez votre casquette lors de vos entraînements. Des taches de transpiration à la saleté, vous devrez nécessairement laver votre casquette de baseball, visière incluse !
La bonne nouvelle est que les casquettes de baseball sont assez simples à nettoyer. Nous vous recommandons de laver votre casquette toutes les deux ou trois semaines.
Vérifiez la visière avant de laver votre casquette
Avant de laver votre casquette de baseball, vous devez déterminer la matière de sa visière. Amateurs et amatrices de modèles vintage, méfiez-vous : les casquettes datant d'avant 1983 ont généralement une visière en carton. En cas de doute, tapotez la visière de votre casquette avec votre doigt. Si celle-ci est en carton, elle produira un son légèrement creux.
Pour laver une casquette avec une visière en carton, évitez de l'immerger dans l'eau : l'humidité endommagera définitivement la visière. Astuce d'expert : procédez à un nettoyage ciblé pour les casquettes à visière en carton, soit celles fabriquées pendant ou avant les années 80.
La plupart des casquettes fabriquées plus récemment ont généralement une visière en plastique : elles sont donc plus résistantes et peuvent être lavées en machine. Toutes les méthodes conviennent pour les laver, mais pensez à regarder l'étiquette pour vérifier qu'il n'y ait pas d'instructions spécifiques. Ce conseil est particulièrement important si votre casquette est en cuir ou en daim.
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Voici trois méthodes pour nettoyer une casquette de baseball en tissu avec une visière en plastique.
Méthode 1 : lavage à la main
Même si d'autres méthodes fonctionnent, la meilleure reste peut-être de laver simplement votre casquette de baseball à la main. Avec cette méthode, la forme et les couleurs de votre casquette seront préservées au fil du temps.
La méthode de lavage à la main est assez simple mais peut prendre un peu plus de temps. Voici les étapes à suivre :
- Pour commencer, utilisez toujours de l'eau froide. Remplissez votre évier ou un seau et ajoutez une cuillère à soupe de lessive sans javel.
- Trempez la casquette dans le seau pour la mouiller puis sortez-la pour procéder à un nettoyage ciblé.
- Nettoyez les taches visibles en appliquant une solution nettoyante puis en frottant doucement avec une brosse à dents. Vous pouvez utiliser de la lessive mais d'autres solutions nettoyantes peuvent être plus adaptées en fonction du type de taches.
- Une fois cette étape terminée, remettez la casquette dans le seau et laissez-la tremper quelques heures. Vérifiez l'avancée du nettoyage à mi-chemin et effectuez un deuxième nettoyage ciblé si besoin.
- Une fois que la casquette a trempé suffisamment longtemps, rincez-la soigneusement à l'eau chaude.
- Épongez-la avec une serviette pour éliminer l'excédent d'eau. Essuyez-la délicatement pour ne pas altérer sa forme.
- Laissez-la sécher avec une serviette roulée en boule à l'intérieur pour l'aider à conserver sa forme. Placez la casquette dans un endroit qui ne craint pas l'eau, car celle-ci va s'égoutter en séchant.
Méthode 2 : lavage en machine
Si vous n'avez pas le temps de laver vos casquettes de baseball à la main, vous pouvez les mettre dans la machine à laver. Pas de panique : le lavage en machine n'abîmera pas vos casquettes. Si vous avez peur que la matière ou les couleurs se détériorent, lavez votre casquette à la main pour plus de sécurité.
Comment laver une casquette de baseball à la machine à laver :
- Placez votre casquette dans une taie d'oreiller ou un filet de lavage réutilisable afin de la protéger.
- Utilisez une lessive sans javel.
- Ne mettez pas trop d'autres vêtements dans la machine en même temps que votre casquette.
- Sélectionnez un cycle à froid, pour linge délicat.
Ne mettez pas votre casquette au sèche-linge : laissez-la sécher à l'air libre. Les sèche-linge peuvent atteindre des températures trop élevées et altérer la forme de votre casquette ou la faire rétrécir. Vous pouvez également utiliser une serviette roulée en boule.
Méthode 3 : lavage au lave-vaisselle
Cette méthode est idéale si vous lavez plusieurs casquettes de baseball. Vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez sur le panier supérieur. Ne mettez pas de vaisselle dans le lave-vaisselle.
Une fois vos casquettes disposées dans le lave-vaisselle :
- Remplissez le compartiment à détergent de la même manière que pour laver de la vaisselle. Essayez d'utiliser un détergent pour lave-vaisselle qui ne contient pas de javel ou de produits chimiques agressifs afin de ne pas endommager votre casquette.
- Si possible, choisissez un cycle à froid ou à moyenne température. Quoi qu'il en soit, sélectionnez un cycle court.
- Sélectionnez un cycle sans séchage ou avec séchage à basse température.
Votre casquette doit être encore légèrement humide lorsque vous la sortez du lave-vaisselle. Laissez-la sécher à l'air libre. Si vous avez peur que votre casquette se déforme au lave-vaisselle, achetez un filet de protection pour protéger la visière et la casquette.
En conclusion
Une fois bien lavée et bien sèche, votre casquette de baseball sera impeccable, quelle que soit la méthode utilisée. Le conseil le plus important à retenir est d'utiliser une lessive douce et de l'eau pas trop chaude (conseil qui s'applique également pour le nettoyage des chaussures !). Suivez régulièrement l'une des méthodes ci-dessus pour prolonger la durée de vie de vos casquettes de baseball.
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