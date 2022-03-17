Comment laver une casquette de baseball

Que vous adoriez les casquettes et collectionniez les différents modèles ou que vous ayez une casquette fétiche, il est fort probable que vous possédiez au moins une casquette de baseball dans votre armoire.

Les casquettes de baseball sont aussi populaires que polyvalentes. Que ce soit pour vous protéger du soleil, cacher vos cheveux indisciplinés ou évacuer la transpiration lorsque vous marchez, une casquette de baseball est un accessoire idéal pour toutes ces situations. Même si vous ne pratiquez pas de sport, ne faites pas de running ou d'activité en extérieur, les casquettes de baseball complètent à merveille toutes les tenues.

Découvrez nos astuces pour nettoyer vos casquettes, éliminer les odeurs et les préserver au mieux.