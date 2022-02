Est-ce que Nike fabrique des chaussures durables et respectueuses de l'environnement ?

Avec Move to Zero, Nike s'engage dans une démarche zéro déchet et zéro émission de carbone pour protéger le futur du sport. C'est une réponse à la réalité du changement climatique. À mesure que le changement climatique modifie les températures de la planète, les journées chaudes rendent les jeux en plein air plus difficiles et la baisse du nombre de nuits fraîches ralentit la récupération.

L'engagement de Nike ne se limite pas à produire des chaussures respectueuses de l'environnement, mais consiste également à appliquer des pratiques commerciales écoresponsables afin de réduire notre empreinte carbone et d'œuvrer pour un futur plus durable. Pour en savoir plus sur les engagements de Nike pour la planète, rendez-vous sur le site purpose.nike.com.

En tant que consommateur ou consommatrice, vous pouvez rejoindre Nike dans son engagement en faveur du développement durable en choisissant l'un de nos modèles écoresponsables de chaussures de training ou de running. Lisez également nos conseils pour nettoyer les chaussures et allonger la durée de vie de vos chaussures de running. Ces gestes peuvent également réduire votre impact environnemental.