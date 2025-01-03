Ces dernières décennies, de nombreuses recherches ont mis en évidence les avantages de courir de manière régulière. Par exemple, cette habitude peut avoir un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire, le fonctionnement du cerveau et même sur la régulation de l'humeur. Mais jusqu'à quel point peut-on en abuser ? Est-ce mauvais de courir tous les jours ?

Comme pour toute question liée à l'exercice physique, la réponse est : ça dépend. Ton niveau de forme cardio-respiratoire global, la durée et l'intensité de tes runs ainsi que tes stratégies de récupération sont autant de facteurs qui déterminent s'il est bon ou pas pour toi de courir tous les jours. Pour beaucoup de gens, courir tous les jours peut se traduire en surentraînement, ce qui équivaut à un risque plus élevé de blessures de surmenage et de fatigue. Mais pour les personnes expérimentées qui ont un programme adapté et une routine bien établie, courir tous les jours peut apporter un sentiment de régularité et de progression.

Comment savoir à quelle catégorie tu appartiens ? Voici un guide sur les avantages et les inconvénients de courir tous les jours. Il t'aidera à décider si tu peux enchaîner les runs au quotidien ou s'il vaut mieux que tu ajoutes quelques jours de repos à ta routine.