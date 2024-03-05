Pour faire des changements de direction rapides sur le terrain, il faut une chaussure à la fois puissante et stable. On a donc conçu ce modèle avec une empeigne en tissu légère, renforcée avec la technologie Flywire pour verrouiller l'avant-pied. Pour accroître la stabilité de la G.T. Cut 3, on a ajouté un élément en TPU qui enveloppe les parois latérales de la chaussure. Et la semelle extérieure intègre des renforts à chevrons modifiés. Une technique de répartition des points de pression a été utilisée pour concevoir le motif et apporter l'adhérence nécessaire aux endroits stratégiques.

Jewell Loyd, arrière du Storm de Seattle, témoigne de l'amélioration de ses performances sur le terrain grâce à la chaussure. « La G.T. Cut 3 améliore ma capacité à m'arrêter d'un coup, et elle me donne cette impulsion rapide qui fait partie intégrante de mon jeu, confie-t-elle. Je ne suis pas la plus grande. Mais ma capacité à me placer plus rapidement que la défense m'aide à tirer quand je veux. Je peux aussi jouer en défense quand j'en ai besoin. Tout ça contribue à améliorer mon niveau de jeu. »