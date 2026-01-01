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Tottenham Hotspur Club
Nike voetbalpet zonder structuur
€ 27,99
Maak je wedstrijdlook helemaal af met deze zachte Tottenham Hotspur pet.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: HQ6807-451
Tottenham Hotspur Club
€ 27,99
Maak je wedstrijdlook helemaal af met deze zachte Tottenham Hotspur pet.
Pluspunt
- Licht en ventilerend geweven materiaal.
- De middelhoge pet is perfect om elke dag te dragen.
Productgegevens
- Voorgevormde klep
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: HQ6807-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Tottenham Hotspur Club
€ 27,99