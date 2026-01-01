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Tottenham Hotspur Club Nike voetbalpet zonder structuur - Obsidian/Wit

Tottenham Hotspur Club

Nike voetbalpet zonder structuur

€ 27,99
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Maak je wedstrijdlook helemaal af met deze zachte Tottenham Hotspur pet.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: HQ6807-451

Tottenham Hotspur Club

€ 27,99

Maak je wedstrijdlook helemaal af met deze zachte Tottenham Hotspur pet.

Pluspunt

  • Licht en ventilerend geweven materiaal.
  • De middelhoge pet is perfect om elke dag te dragen.

Productgegevens

  • Voorgevormde klep
  • 100% polyester
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: HQ6807-451

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Tottenham Hotspur Club Nike voetbalpet zonder structuur

    Tottenham Hotspur Club

    € 27,99

    Maak de look af