Kroatië 2026/27 Heritage rugzak
Nike Heritage Rugzak
Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ6988-451
Kroatië 2026/27 Heritage rugzak
Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
Pluspunten
De extra vakken met rits houden je spullen praktisch georganiseerd, en je sleutels, portemonnee en telefoon veilig.
Productgegevens
- Het dicht geweven polyester biedt stevige ondersteuning en de schouderbanden en rug zijn gewatteerd voor extra comfort.
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IQ6988-451
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Kroatië 2026/27 Heritage rugzak