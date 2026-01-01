Jordan
Element gymtas (4 liter)
Pak je spullen en ga op pad met deze eenvoudige, lichte tas die opvouwbaar en handig is. De trekkoorden die de bovenkant sluiten, fungeren ook als bandjes, zodat je de tas als een rugzak of over je schouder kunt dragen. In de verborgen ritsvakken aan de voorkant kun je kleine waardevolle spullen en items veilig en binnen handbereik opbergen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Gym Red/Gym Red
- Stijl: IR8408-013
Jordan
Pak je spullen en ga op pad met deze eenvoudige, lichte tas die opvouwbaar en handig is. De trekkoorden die de bovenkant sluiten, fungeren ook als bandjes, zodat je de tas als een rugzak of over je schouder kunt dragen. In de verborgen ritsvakken aan de voorkant kun je kleine waardevolle spullen en items veilig en binnen handbereik opbergen.
Productgegevens
- 46 x 36 x 3 cm (hxlxd). Bandlengte: 46 cm (kortst)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Gym Red/Gym Red
- Stijl: IR8408-013
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan