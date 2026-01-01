Nike Diamond Standout MCS honkbalschoenen

Nike Diamond Standout MCS

€ 149,99

Vind je vijfde versnelling en geef alles in de Nike Diamond Standout. Onze snelste noppen kunnen allerlei schade aanrichten op het veld dankzij een responsieve Air Zoom unit in de voorvoet en een minimalistisch design. Hij is licht, gedurfd en gemaakt om een nieuw snelheidsniveau te bereiken.

Geef gas Een grote Air Zoom unit in de voorvoet zorgt voor responsieve demping voor een snelle eerste stap. Kom in beweging Een geheel nieuwe gespleten plaat biedt flexibiliteit en lichtgewicht snelheid voor snelle bewegingen. Een externe, kleinere middenvoetplaat zorgt voor stabiliteit voor de snelste bewegingen in meerdere richtingen. Gedempte stappen De middenzool is gemaakt van Cushlon, wat zorgt voor comfort tijdens het hele spel. We hebben ook de hoogte van de tussenzool verlaagd, voor een meer verbonden gevoel en een snellere eerste stap.

Meer pluspunten Onze door spelers goedgekeurde Drag-On technologie biedt lichte ondersteuning voor teenweerstand.

Lage kraaghoogte