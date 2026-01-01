British & Irish Lions
Nike Club hoodie met rits over de hele lengte voor dames
De Nike Club hoodie met rits over de hele lengte, gedragen buiten het veld door je favoriete British & Irish Lions-spelers, combineert zacht materiaal met een eenvoudige straatstijl die veelzijdig genoeg is voor dagelijks gebruik. Dankzij de rits over de hele lengte die tot op de kin doorloopt, is dit de perfecte extra laag voor koude dagen.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IW8550-451
British & Irish Lions
De Nike Club hoodie met rits over de hele lengte, gedragen buiten het veld door je favoriete British & Irish Lions-spelers, combineert zacht materiaal met een eenvoudige straatstijl die veelzijdig genoeg is voor dagelijks gebruik. Dankzij de rits over de hele lengte die tot op de kin doorloopt, is dit de perfecte extra laag voor koude dagen.
Voordelen
Katoenen hoodie voor comfort het hele seizoen door. De standaardpasvorm heeft een relaxte feel zodat je gemakkelijk meerdere lagen kunt dragen.
Productgegevens
- 80% katoen/20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IW8550-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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British & Irish Lions