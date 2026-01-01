Boston Celtics Courtside Nike NBA vintage shirt voor heren

Boston Celtics Courtside

€ 39,99

Wat is een betere manier om je Boston Celtics te vertegenwoordigen dan een sprong die strak door een kettingnet gaat? Dit retro graphic T-shirt is geworteld in ruige nostalgie uit de jaren 90. Cash out. Cha. Ching!

Voordelen Het halfzware katoen voelt zacht aan en heeft een lichtelijk gedrapeerde pasvorm.