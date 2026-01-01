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Boston Celtics Courtside Nike NBA vintage shirt voor heren - Zwart

Boston Celtics Courtside

Nike NBA vintage shirt voor heren

€ 39,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Wat is een betere manier om je Boston Celtics te vertegenwoordigen dan een sprong die strak door een kettingnet gaat? Dit retro graphic T-shirt is geworteld in ruige nostalgie uit de jaren 90. Cash out. Cha. Ching!


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

€ 39,99

Wat is een betere manier om je Boston Celtics te vertegenwoordigen dan een sprong die strak door een kettingnet gaat? Dit retro graphic T-shirt is geworteld in ruige nostalgie uit de jaren 90. Cash out. Cha. Ching!

Voordelen

Het halfzware katoen voelt zacht aan en heeft een lichtelijk gedrapeerde pasvorm.

Productgegevens

  • Ruimvallende pasvorm
  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: HV5638-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA vintage shirt voor heren

    Boston Celtics Courtside

    € 39,99

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