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Boston Celtics Courtside
Nike NBA vintage shirt voor heren
€ 39,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Wat is een betere manier om je Boston Celtics te vertegenwoordigen dan een sprong die strak door een kettingnet gaat? Dit retro graphic T-shirt is geworteld in ruige nostalgie uit de jaren 90. Cash out. Cha. Ching!
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
€ 39,99
Wat is een betere manier om je Boston Celtics te vertegenwoordigen dan een sprong die strak door een kettingnet gaat? Dit retro graphic T-shirt is geworteld in ruige nostalgie uit de jaren 90. Cash out. Cha. Ching!
Voordelen
Het halfzware katoen voelt zacht aan en heeft een lichtelijk gedrapeerde pasvorm.
Productgegevens
- Ruimvallende pasvorm
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: HV5638-010
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
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Boston Celtics Courtside
€ 39,99