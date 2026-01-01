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Boston Celtics Courtside Boxy Nike NBA boxy T-shirt voor heren - Zwart

Boston Celtics Courtside

Nike NBA boxy T-shirt voor heren

30% korting
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Toon je liefde voor de Celtics door elk hoogtepunt en dieptepunt, door de pieken en dalen die horen bij het zijn van een fan in dit boxy T-shirt.


  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: HV6242-010

Boston Celtics Courtside

30% korting

Toon je liefde voor de Celtics door elk hoogtepunt en dieptepunt, door de pieken en dalen die horen bij het zijn van een fan in dit boxy T-shirt.

Voordelen

Het halfzware katoen voelt zacht aan en heeft een lichtelijk gedrapeerde pasvorm.

Productgegevens

  • Ruimvallende pasvorm
  • Geribde hals
  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart
  • Stijl: HV6242-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Boston Celtics Courtside Boxy Nike NBA boxy T-shirt voor heren

    Boston Celtics Courtside

    30% korting

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