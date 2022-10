We hebben geluisterd naar jullie feedback over de Infinity Tour, het design verfijnd en tot leven gebracht in de vorm van de Nike Air Zoom Infinity Tour NEXT%. We hebben de schoen breder gemaakt om je voet meer ruimte te geven. En we hebben twee grote Zoom Air units geplaatst voor nog meer energieoverdracht tijdens je swing. Daarnaast hebben we extra grip geplaatst op belangrijke plekken zodat je minder snel uitglijdt. Het resultaat is een ongelooflijk responsieve, comfortabele schoen. Deze versie is geïnspireerd op een historische baan in Schotland, die traditie natuurlijk integreert met het onvoorspelbare karakter van kustverbindingen.

Weergegeven kleur: Sail/Ghost Green/Stadium Green/Zwart

Stijl: DQ4131-103