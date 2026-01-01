ACG Pegasus Trail By You trailrunningschoenen voor dames

ACG Pegasus Trail By You

€ 179,99

Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en betrouwbare grip.

Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en customized kleuren. Daar is de ACG Pegasus Trail By You voor gemaakt. Deze trailschoen biedt de responsiviteit die je van de weg gewend bent, nu met personalisatie om je creativiteit te laten zien. We hebben ervoor gezorgd dat hij de grip biedt die je nodig hebt voor goede tractie op nat terrein. En de pasvorm? De bredere voorvoet geeft je tenen extra bewegingsruimte.

Bovenwerk van speciale mesh

Het bovenwerk is gemaakt van licht, technisch mesh dat duurzaamheid en ademend vermogen combineert. Kies uit meerdere kleuren voor de overlay en geef je creativiteit de ruimte.

Middenzool van ReactX foam

Deze uitvoering van de Peg Trail bevat meer ReactX foam dan voorheen. De hogere zool zorgt voor extra energieteruggave en geeft een veerkrachtig, stabiel gevoel.

Buitenzool met complete grip

Ga moeiteloos door natte trails en technisch terrein – deze generatie van Nike’s All Terrain Compound (ATC) biedt meer grip dan eerdere versies. Bovendien kun je met de meerdere kleuropties er je eigen draai aan geven.

Vernieuwd neusdesign

Of je nu omhoog of omlaag loopt, we hebben extra ruimte toegevoegd in de neus en voorvoet voor langdurig comfort tijdens al je kilometers. Het bredere design zorgt voor extra stabiliteit op technisch terrein.

Maak het persoonlijk

Je initialen? Een bijnaam? Je PR-doel? Wees creatief met de tong van elke schoen.