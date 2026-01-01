ACG Pegasus Trail By You
Trailrunningschoenen voor dames
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en customized kleuren. Daar is de ACG Pegasus Trail By You voor gemaakt. Deze trailschoen biedt de responsiviteit die je van de weg gewend bent, nu met personalisatie om je creativiteit te laten zien. We hebben ervoor gezorgd dat hij de grip biedt die je nodig hebt voor goede tractie op nat terrein. En de pasvorm? De bredere voorvoet geeft je tenen extra bewegingsruimte.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8040-900
- Land/regio van herkomst: China
ACG Pegasus Trail By You
Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en betrouwbare grip.
Maak je mooiste kilometers met dempend comfort en customized kleuren. Daar is de ACG Pegasus Trail By You voor gemaakt. Deze trailschoen biedt de responsiviteit die je van de weg gewend bent, nu met personalisatie om je creativiteit te laten zien. We hebben ervoor gezorgd dat hij de grip biedt die je nodig hebt voor goede tractie op nat terrein. En de pasvorm? De bredere voorvoet geeft je tenen extra bewegingsruimte.
Bovenwerk van speciale mesh
Het bovenwerk is gemaakt van licht, technisch mesh dat duurzaamheid en ademend vermogen combineert. Kies uit meerdere kleuren voor de overlay en geef je creativiteit de ruimte.
Middenzool van ReactX foam
Deze uitvoering van de Peg Trail bevat meer ReactX foam dan voorheen. De hogere zool zorgt voor extra energieteruggave en geeft een veerkrachtig, stabiel gevoel.
Buitenzool met complete grip
Ga moeiteloos door natte trails en technisch terrein – deze generatie van Nike’s All Terrain Compound (ATC) biedt meer grip dan eerdere versies. Bovendien kun je met de meerdere kleuropties er je eigen draai aan geven.
Vernieuwd neusdesign
Of je nu omhoog of omlaag loopt, we hebben extra ruimte toegevoegd in de neus en voorvoet voor langdurig comfort tijdens al je kilometers. Het bredere design zorgt voor extra stabiliteit op technisch terrein.
Maak het persoonlijk
Je initialen? Een bijnaam? Je PR-doel? Wees creatief met de tong van elke schoen.
Nike By You details
- Gewicht: ca. 247 gram (damesmaat 39)
- Verloop van hak tot teen: 8 mm
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen tijdens het experimenteren met allerlei designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IQ8040-900
- Land/regio van herkomst: China
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ACG Pegasus Trail By You
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