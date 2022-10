De snelle, robuuste Nike ACG Mountain Fly Low voelt zich net zo thuis in de stad als in woestijnen, ravijnen en op rotsachtige paden. De schoen is ideaal voor wat je ook gaat doen. Het bovenwerk van licht GORE-TEX materiaal is stevig en waterafstotend. Dankzij het eenvoudig vast te trekken vetersysteem kun je onderweg de pasvorm aanpassen. De stroeve rubberen buitenzool is geïnspireerd op rotsen en biedt goede grip. Hij wordt gecombineerd met de middenzool van zacht React foam zorgt voor heerlijk comfort, of je nu op de stoep van de stadse jungle loopt of over rotsen springt in de natuur.

Weergegeven kleur: Sea Glass/Lime Ice/Gum Light Brown/Lime Ice

Stijl: DD2861-001