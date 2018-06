Sport: Work-outs op straat

Powermove: Scorpion push-up

Grootste uitdaging: Toen ik nog aan ritmische gymnastiek deed, verhuisde ik naar

Chicago [om voor de Olympische Spelen te trainen]. Ik

voelde me erg eenzaam. Ik moest leren me daar

overheen te zetten omdat ik aan het trainen

was voor de Olympische Spelen.

Ik kon niet zwak zijn.

Grootste overwinning: Het winnen van het wereldkampioenschap

Street Workout Freestyle in 2015.

Naast mijn sport: Ik studeer fysiologische bewegingsleer.

Ik wil fysiotherapeut worden.

Drie dingen waar ik niet zonder kan: Mijn vader: hij is mijn grootste motivatie. Training:

ik moet trainen. Vrienden en familie: ze

steunen en motiveren me.

Wat ik het fijnst vind aan de Motion Adapt bh: Het voelde letterlijk alsof ik helemaal niets droeg… ik heb

niet één keer het gevoel gehad dat ik iets moest verstellen.