IT BAND STRADDLE FORWARD FOLD Voordelen: maakt je IT-banden, rug, heupen en de achterkant van je benen (hamstrings, kuiten) flexibeler 1. Neem de neerwaartse hond aan. Breng je billen omhoog zodat je lichaam een driehoek vormt. Zet je hakken stevig neer,

hou je benen recht en trek je navel in. Duw je borst richting je voeten en

ontspan je hoofd en nek. 2. Zet je rechtervoet tussen je handen. 3. Draai je torso, hou je linkerhand op de vloer en strek je rechterarm recht omhoog. Hou je achterste been recht.

Hou vast. 4. Strek je voorste been en trek je lichaam vanuit je heupen omhoog. Zet je achterste voet schuin neer. Hou dat 25 seconden lang vast. 5. Zet je rechterhand neer en draai je heupen, armen en borst naar links zodat je in de spreidstand staat. Ontspan je nek en

schouders. Hou dat 25 seconden lang vast. Herhaal de serie aan je andere kant. 6. Zet je rechtervoet tussen je handen. Neem de neerwaartse hond aan. Breng je billen omhoog zodat je lichaam

een driehoek vormt. Zet je hakken stevig neer, hou je benen recht en trek je navel in. Duw je borst

richting je voeten en ontspan je hoofd en nek. Herhaal 3 minuten lang.