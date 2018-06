WORD EEN STERKERE HARDLOPER MET MEER BALANS

DANKZIJ DEZE DRIE NTC OEFENINGEN.

Elke hardloper is een atleet. En elke atleet moet een sterke basis of 'core' ontwikkelen om optimaal te kunnen presteren.

Begin door de oefeningen van de Europese indoor zevenkampster en goudenmedaillewinnares Katarina Johnson-Thompson

(KJT) een paar keer per week op te nemen in je routine. Hier is een voorproefje van haar nieuwe 16 minuten durende

'Katarina Johnson-Thompsons Runner's Strength and Balance' work-out in de Nike+ Training Club app. Daarna kun je

langzaam maar zeker toewerken naar de volledige work-out. Echt, je rug, buikspieren, bilspieren en benen zullen je dankbaar zijn.