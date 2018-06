Instructies: Meng de havermout, de banaan en 190 ml water in een magnetronbestendige kom.

Zet deze 1 tot 2 minuten in de magnetron op de hoogste stand of tot het mengsel is

ingedikt. Prak de banaan een beetje en roer de melk, de walnoten of amandelboter,

en de rozijnen of bessen door het mengsel. Maak af met wat kaneel en honing. Tip: als je voor de wedstrijd moet reizen, kun je het water koken in een elektrische

waterkoker en dit ontbijt binnen 5 minuten op tafel hebben. Als je 's ochtends wat

meer tijd hebt, gebruik je havergrutten in plaats van havermout (klaarmaken op het

fornuis volgens de aanwijzingen op de verpakking) en roer de andere ingrediënten

er doorheen.