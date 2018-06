VOEDING VÓÓR HET HARDLOPEN Als algemene regel geldt dat het onverstandig is om te sporten op een lege maag. Je hebt voedingsstoffen nodig

tijdens je work-out en voor het herstel na afloop. Je hebt niet veel nodig, maar het kan veel uitmaken

voor je snelheid en hoe lang je het volhoudt.



Voordat je gaat hardlopen, kun je iets eten met weinig vezels en weinig vet. Als je liever niet eet, kun je

Probeer ongeveer twee uur voor het sporten te eten en eet niet te veel. Kies iets met weinig vet en weinig vezels.

Zorg voor voldoende koolhydraten en proteïnen en denk eraan dat je genoeg drinkt. Eet bovendien iets waaraan je

gewend bent. Je moet geen dingen eten waarvan je niet weet hoe je lichaam erop reageert. Hieronder zie je wat

dingen die je vóór een work-out kunt eten en drinken.



"Bij de meeste trainingssessies is het gemakkelijk om te bepalen wat je vooraf moet eten en drinken. Je kunt een paar

uur voor het sporten normaal eten of minimaal 30 minuten voor het sporten een kleinere maaltijd nemen", aldus Berardi.



Doe wat jou het best bevalt. Als je voor een normale maaltijd kiest, moet je proberen om 1 à 2 kleine handjes

proteïnen te eten, 1 à 2 grotere handjes groenten, 1 à 2 handjes koolhydraten en 1 à 2 kleine porties vet. Als je

iets kleiners eet, moet je iets kiezen dat licht verteerbaar is, bijvoorbeeld een smoothie. Het belangrijkst is om

iets te kiezen dat je regelmatig eet, zodat je zeker weet dat je maag niet van streek raakt.



• Bananen: Een goede bron van kalium en van natuurlijke koolhydraten die snel worden opgenomen. De koolhydraten

leveren glucose, waardoor je lichaam tijdens het sporten energie krijgt. Het kalium houdt je zenuw- en spierfuncties

op peil. Als je zo'n 30 minuten voor het sporten een banaan eet, kun je er tijdens je work-out van profiteren.



• Havervlokken: Dit is een andere bron van natuurlijke koolhydraten die langzaam door je lichaam worden opgenomen.

De energie komt tijdens je work-out langzaam vrij en zorgt ervoor dat je langer door kunt gaan. Eet minimaal 30 minuten

voor het sporten een kom havervlokken met yoghurt en bessen om ervoor te zorgen dat je voldoende energie

hebt en harder kunt trainen.



• Volkorenproducten: Volkorenbrood is een andere bron van koolhydraten die je goed kunt eten voordat je gaat sporten.

Eet zo'n 30 tot 45 minuten voor je work-out een paar sneeën volkorenbrood met honing, jam, pindakaas of eieren.



• Appels en pindakaas: Dit is een lichte snack vol koolhydraten, proteïnen, vitaminen en mineralen. Deze snelle

en lekkere hap geeft je voldoende energie voor een lichte tot middelzware work-out.



• Koffie: Koffie zonder suiker en met veel melk kun je goed drinken voordat je gaat sporten. De koolhydraten en proteïnen

in de melk geven je energie voor je work-out en de koffie geeft je een boost. Bovendien hydrateert het.



• Fruitsmoothies: Zolang je alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt, waaronder proteïnen, en geen suiker toevoegt,

is een smoothie uitstekend. Voor extra proteïnen kun je melk of yoghurt toevoegen.