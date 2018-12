CHRIS BENNETT Chris Bennett is de hoofdcoach van de Nike+ Run Club. Tijdens zijn highschooltijd

blonk hij al uit, en hij werd later captain van de track and field- en cross country-teams

van de University of North Carolina. Na zijn afstuderen liep hij de mijl in minder dan vier

minuten voor het Nike Farm Team. Van de Nike Cross Nationals tot de nationale

indoor- en outdoorkampioenschappen, Bennett heeft atleten tot fantastische prestaties

gecoacht. Als hoofdcoach van de Nike+ Run Club vervult Bennett met veel plezier

een mentorrol. Hij helpt alle hardlopers om betere, snellere atleten te worden.