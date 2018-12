DUURLOOP: 16 KM Dit is de langste afstand van de week.

Loop deze afstand consistent om je

uithoudingsvermogen voor de wedstrijd

op te bouwen.Het doel van de eerste

weken is je lichaam te laten wennen

aan langere afstanden. Maak je niet te

veel zorgen over het tempo, je moet je

comfortabel voelen. Bekijk na de run je

tussentijden per kilometer in de Nike+

Running App, zodat je die kunt

vergelijken met toekomstige runs.