Nu we een paar runs achter de rug hebben, moeten we het over de beste gear hebben. We willen je graag vertellen

over performance innovaties, en waarom bepaalde hardloopgear zo goed aansluit bij je manier van hardlopen. WE TRAPPEN AF Oké. Wij zijn Nike. Natuurlijk hebben we het eerst over je schoenen, die vormen namelijk het belangrijkste onderdeel van je gear.

Je schoenen zijn van groot belang bij elk hardloopavontuur.



Pak niet de eerste de beste afgetrapte sportschoenen die je tegenkomt. En koop ook geen hardloopschoenen

omdat ze er mooi uitzien (ook al passen die limited-editions ontzettend mooi bij je nieuwe heuptasje).



Neem de schoenen die aan al je eisen voldoen. Ga naar de dichtstbijzijnde Nike Store voor een gratis analyse. Hier kunnen de Nike

experts je loopstijl bekijken terwijl jij op de loopband loopt. Aan de hand daarvan kunnen zij bepalen welke schoenen het beste bij

je passen. Het duurt maar een paar minuten, en je hebt gegarandeerd het beste paar hardloopschoenen. GEAR Laten we beginnen met de basis. We leggen de nadruk vaak op innovatieve schoenen, want al die nieuwe technologieën hebben als

doel je te helpen beter te hardlopen. De technologie kan ervoor zorgen dat je sneller wordt of dat je je comfortabel en koel voelt (en

dan wordt hardlopen vanzelf een stuk leuker). Hier zijn een paar dingen waaraan je moet denken bij het samenstellen van je gear. HOU HET DROOG Regel nummer één: ga nooit hardlopen in een katoenen T-shirt. Katoen wordt zwaar en blijft nat als je zweet, waardoor het moeilijk wordt

om koel te blijven. T-shirts van materialen die speciaal voor hardlopen ontworpen zijn (zoals Dri-FIT) zijn het beste omdat ze licht

en comfortabel zijn en geen vocht vasthouden. We raden je aan om één of twee T-shirts met Dri-FIT in je kast te hebben liggen. VAN ONDEREN De meeste hardlopers dragen het liefst shorts en/of tights. Er zijn veel soorten innovatieve performance tights verkrijgbaar en ook

verschillende soorten en lengtes shorts. Tights houden je benen warm en voorkomen wrijving, en shorts zijn juist ideaal op

warmere dagen. Je bepaalt zelf wat je draagt, zolang je kleren je maar niet in de weg zitten. HELD OP SOKKEN Blaren = balen. Je kunt ze voorkomen met hardloopsokken. Die voeren warmte beter af dan gewone sokken en zorgen voor

gerichte en comfortabele demping. Daarnaast minimaliseert de compressie mogelijke zwelling. Er zijn talloze soorten sokken,

van heel lage sokken tot hoge; kies wat jij zelf het prettigst vindt. ZORG VOOR STEUN Als je een vrouw bent, is je sport-bh net zo belangrijk als je schoenen. 80% van de vrouwen draagt de verkeerde maat en

het verkeerde type bh. Jij toch niet? Voorkom rugklachten en kies voor optimaal comfort met een bh die jou het beste

ondersteunt tijdens het hardlopen. Gebruik de online Nike Pro Bra 360 Fit service om je pasvorm te vinden.