Tijd voor de FAQs die je als

aanstormend hardlooptalent wilt stellen. MOET IK EERST REK- EN STREKOEFENINGEN

DOEN VOOR IK AAN EEN RUN BEGIN? De traditionele rek- en strekoefeningen zijn niet zo geschikt voor koude spieren. Die kun je beter na je

warming-up doen. Rek- en strekoefeningen voor je heupspieren, dijspieren en hamstrings en dynamische

bewegingen zoals knieheffen en A- en B-skips zijn een goede manier om je lichaam voor te bereiden op je run. IS HARDLOPEN SLECHT VOOR MIJN KNIEËN? Hardlopen kan je juist helpen om de spieren rond je knieën te versterken en het zorgt ook voor een betere

botdichtheid. Hoewel elke sportactiviteit enig risico met zich meebrengt, kun je met een goed hardloopprogramma

met voldoende herstelperiodes alleen maar sterker worden. Voor je begint aan je hardloopavontuur,

kun je altijd je arts om advies vragen. MOET IK WAT ETEN VOOR IK GA HARDLOPEN? Het antwoord hierop is per persoon verschillend, maar je mag nooit een vol of juist hongerig gevoel

hebben voor je aan een run begint. Het beste kun je zo'n 1,5 tot 2 uur voor je gaat hardlopen een lichte

snack eten met complexe koolhydraten en proteïnen. KAN IK ALS HARDLOPER ALLES ETEN WAAR IK ZIN IN HEB? Nee, ook als hardloper kun je je niet helemaal laten gaan met junkfood. Eten is brandstof en met een

voedzaam eetpatroon kun je beter hardlopen. Denk eraan: alles draait om de juiste balans. Maar heb je

zin in een stukje taart? Ga vooral je gang. WAT IS DE BESTE MANIER OM EEN FLESJE WATER EN

MIJN TELEFOON MEE TE NEMEN TIJDENS HET HARDLOPEN? Als je niet zo'n zin hebt om met een grote hardlooptas te sjouwen, zijn er nog genoeg andere manieren om

je spullen mee te nemen. Zo kun je shorts dragen met handige zakken, zijn er speciale armbanden voor

je smartphone en kun je een lichtgewicht riem gebruiken met ruimte voor je waterflesje.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BINNEN HARDLOPEN

OP EEN LOOPBAND EN BUITEN IN DE NATUUR? Bij een loopband beweegt de grond onder je voeten en heb je geen weerstand van de wind. Het is een

goed alternatief als het buiten slecht weer is of als je graag minder impact wilt, aangezien de meeste

loopbanden een beetje demping bieden. Door in de buitenlucht te hardlopen, kun je nieuwe plekken

ontdekken en van je omgeving genieten. HOE ZIT DAT NOU MET... MENSEN DIE IN GROEPJES HARDLOPEN? Misschien waren ze je nooit eerder opgevallen, maar nu zie je ze steeds vaker: groepjes hardlopers die

voor dag en dauw de weg opgaan. Ze zijn er in alle maten, leeftijden en ervaringsniveaus, maar alle

hardloopgroepjes hebben één ding gemeen: een gevoel van saamhorigheid. Loop met ons mee

bij een NRC-locatie bij jou in de buurt.

http://www.nike.com/nl/nl_nl/c/running/nike-run-club DIE UITGEBREIDE HEUPTASJES? Sommige hardlopers die trainen voor een superlange afstand dragen drinksystemen met ruimte voor snacks

en dranken. Je hebt deze spullen voorlopig nog niet nodig, maar het is voor alle hardlopers belangrijk om

genoeg te drinken. Je hoeft niet voor elke korte run water mee te nemen, maar als je langere afstanden

gaat afleggen, is dat wel verstandig. Probeer je route langs een fonteintje te plannen als het lukt, of neem

geld mee zodat je onderweg iets te drinken kunt kopen. DIE VREEMDE PIJN IN MIJN SCHENEN? Hardlopers noemen dat 'shin splints'. Dat is geen pretje. De pijn ontstaat wanneer je je

trainingssnelheid en -intensiteit te snel verhoogt. Je kunt dit vermijden door je snelheid langzaam op te

bouwen tijdens je training. Een goede regel: bij langere afstanden moet je nooit meer dan 10%

verder gaan dan je gewend bent. DIE VERVELENDE STEKEN IN JE ZIJ? Die steken komen vrij vaak voor, vooral bij beginners, omdat je lichaam niet gewend is aan al het geschud

van het hardlopen. Als je steken in je zij krijgt, moet je diep inademen en bij het uitademen alle lucht uit je

onderbuik duwen. Datzelfde 'geschud' dat voor steken in de zij zorgt, kan er ook voor zorgen dat je maag opspeelt.

We weten hoe je je voelt. Echt waar. Maar maak je geen zorgen. We hebben er allemaal last van gehad.

Geleidelijk aan zul je leren hoe je je eetgewoonten moet aanpassen voor je gaat hardlopen. Zo kun je

deze ongemakken voorkomen. MENSEN DIE BAREFOOT HARDLOPEN? Het voelt vast fijn om een stukje te joggen met zacht gras en aarde onder je voeten, maar je hoeft geen

andere manier van hardlopen te ontwikkelen of schoenen met ultradunne zool te kopen om op 'de

juiste manier' te lopen. De juiste manier is jouw manier.