ZEG MAAR VAARWEL TEGEN BAREFOOT EN MINIMALISTISCH HARDLOPEN EN GA VOOR

EEN STERKERE, NATUURLIJKERE LOOPSTIJL.



Voordat er schoenen waren, was er barefoot hardlopen. Deze vorm van hardlopen maakt al tientallen jaren deel uit van de training van

professionele hardlopers. Maar pas 12 jaar geleden, toen in 2004 de eerste Nike Free werd geïntroduceerd, werd dit idee algemeen bekend.

Toen Nike designers twee jaar daarvoor onderzoek deden naar hardlopen, spraken ze met hardloopcoach Vin Lananna van Stanford.

Hij schreef het succes van zijn herenteam (ze wonnen het 2002 NCAA Outdoor Championship) deels toe aan het barefoot trainen op gras.

Volgens hem maakte het de atleten sterker en hielp het blessures te voorkomen.

"Hardlopen zonder schoenen verandert je activatiepatronen en maakt je sterker vanuit de basis. Je heupen functioneren beter, de

gluteus maximus wordt beter geactiveerd, je enkels hebben meer bewegingsvrijheid en er is meer betrokkenheid van alle ondersteunende spieren

en gewrichten in je onderlichaam", aldus Nike Performance Council Member Lance Walker, MS, PT, Global Performance Director

bij Michael Johnson Performance. "Barefoot hardlopen kan ook je staplengte inkorten met zo'n 3 procent, waardoor je efficiënter kunt hardlopen."

Maar barefoot hardlopen kent ook risico's. Daarom ontstond bij Nike al snel de vraag hoe ze de mogelijke voordelen van 'barefoot' hardlopen konden

introduceren bij de mensen zonder ze de schoenen te laten uittrekken. Om daar antwoord op te krijgen, startte het bedrijf een eigen biomechanisch

onderzoeksproject waarbij de druk- en bewegingspatronen werden geanalyseerd van 20 mannen en vrouwen die barefoot hardliepen in het gras.

De conclusie van designer Tobie Hatfield was dat ze een schoen moesten maken die lichter en flexibeler was, met een kleinere overgang van

hak naar neus voor een natuurlijkere loopstijl. Dit leidde tot de eerste Nike Free 5.0 — een stijl die precies tussen hun meest stabiele schoen (10.0)

en barefoot (0) in viel.

In de loop der jaren zijn de ideeën over barefoot en minimalistisch hardlopen volledig veranderd. Barefoot wordt niet meer als de oplossing gezien. Nu

telkens meer onderzoek uitwijst dat atleten het best presteren als ze hardlopen op een manier die bij hen past, heeft Nike zijn designs zo aangepast

dat ze beter de ervaring van natuurlijke bewegingen nabootsen. De schoenen maken je sterker door je voeten de vrijheid te geven zich natuurlijk te

bewegen, in plaats van de controle over te nemen. De nieuwste versie van Nike Free technologie ('Run Strong') heeft een unieke, dynamisch flexibele

buitenzool die oprekt en samentrekt als je hardloopt, omdat elke hardloper zijn eigen manier van lopen heeft.



"Het merendeel van onze training 'natuurlijk hardlopen' bestaat uit minder volume en hogere intensiteit", zegt Walker. "We laten atleten wekelijks

trainingen barefoot — of bijna barefoot — uitvoeren, en nemen dat telkens meer op in hun routine. Daarmee hopen we te bereiken dat ze,

wanneer ze hun schoenen weer aantrekken, die beter kunnen gebruiken, sterker zijn en efficiënter lopen."