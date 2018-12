Eerst haal je de veters uit de eerste 3 à 4 oogjes van de voetbalschoen. Hierdoor glijdt de voet beter in zijn geheel in de voetbalschoen.



Open nu de Dynamic Fit kraag door de duimen tegen beide zijden van de bovenste rand te duwen en de tenen in de voetbalschoen te steken



Als de tenen in de schoen zitten, beweeg je de duimen naar de achterkant van de kraag, pak je de rand vast en duw je ook de hak in de voetbalschoen.



Als laatste trek je de veters aan en strik je ze.