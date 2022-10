Earl Jenkins

Deze jonge mensen aan een succesvol leven helpen krijgt steeds meer waarde. Samen met zijn team geeft Earl de kinderen levenslessen die ze nergens anders krijgen, en van dat werk wordt de gemeenschap beter.

“Via het voetbal komen we in contact met jonge mensen. Ze komen terug — niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze betrokken willen zijn. We hanteren bepaalde normen en waarden, en houden ze daarmee hopelijk weg van schadelijke invloeden waardoor ze mogelijk in de criminaliteit belanden.”

De club heeft niet alleen goede spelers voortgebracht, maar ook leraren, dokters en architecten. Hieruit blijkt opnieuw hoe goed het werk is dat Earl doet, en dat het de moeite waard is dat hij de jongeren op het rechte pad probeert te houden.

“Clubs zoals de onze, jongerencentra als Unity, en andere geweldige teams en initiatieven in de buurt hebben een positieve impact gehad op het leven hier. Maar het is nu aan de volgende generatie om hun stem te laten horen.”

“Deze kinderen zijn zo slim, betrokken, geweldig... veel beter dan ik op die leeftijd was. Ik denk echt dat deze generatie het aan kan. Maar vraag ze niet wat eerder te komen om de doelen klaar te zetten. Dat is om een of andere reden te veel.”

In feite doet Earl niets anders dan jonge mensen stimuleren om te voetballen. Maar het is meer dan dat. Hij maakt gebruikt van sport om jonge, onstuimige energie in goede banen te leiden en kinderen les te geven in tijdmanagement, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je omgeving en respect tonen voor je teamgenoten.

Dankzij de eenvoudige beginselen van de sportiviteit staan de jonge mensen uit Toxteth met beide benen op de grond en hebben ze goede vooruitzichten.